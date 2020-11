Sakho : “Une victoire en C1? c’est tout ce que je souhaite au PSG”

Titi parisien et plus jeune capitaine du PSG en Ligue 1, Mamadou Sakho avait quitté son club formateur en 2013 pour tenter l’aventure en Angleterre (Liverpool, Crystal Palace). Le défenseur central (30 ans) est revenu dans l’actualité hier, ce dernier ayant gagné son procès contre l’Agence mondiale antidopage, qui l’avait suspendu 30 jours en 2016 en raison de l’utilisation d’un brûleur de graisse et privé de la finale de l’Europa League avec Liverpool mais surtout l’Euro 2016. Sakho qui a évoqué les chances de son club de cœur de remporter un jour la Ligue des Champions.

“Quand le PSG va remporter la Ligue des Champions ? Ça, je ne peux pas vous le dire. J’espère bien sûr pour les supporters, pour le club, pour la ville. Entre nous, peut-être quand je rentrerai à Paris on ne sait jamais (éclat de rire!), plaisante Sakho dans une interview accordée à Téléfoot la Chaîne. Je ne sais pas mais c’est tout ce que souhaite à cette ville-là – qui le mérite tant – qui a des supporters qui n’ont jamais lâché le club. J’espère vraiment pour les supporters en premier et pour les joueurs qui font les efforts. Je pense que tout le monde le mérite et j’espère que l’on pourra un jour tous fêter ça, tous ensemble dans cette magnifique capitale.“