Sanfourche dit ce que le PSG met sur la table des discussions avec Mbappé et Neymar

Mardi, Leonardo a envoyé un message subliminal à Kylian Mbappé pour qu’il prolonge son contrat au delà de 2022 en assurant que le PSG serait dans le haut du panier européen lors des cinq années à venir. Et selon Philippe Sanfourche, journaliste de RTL, c’est exactement l’argument numéro 1 à porter à l’oreille de l’attaquant de bientôt 22 ans.

“Quand on donne un argument à quelqu’un pour le convaincre, il faut lui donner ce qu’il veut entendre. Aujourd’hui Kylian Mbappé il ne demande pas à avoir 10M€ de plus sur son salaire. De l’argent il en a beaucoup, et une longue carrière devant lui. Ce qu’il veut c’est partir du PSG après y avoir gagné la Ligue des champions. C’est ça son projet de carrière. Et après il sera temps d’aller voir ailleurs. Ce qu’il veut, c’est gagner la Ligue des champions. Si tu veux le garder il faut le convaincre qu’il peut la gagner avec l’effectif qui va avec. C’est ce qu’il demande aujourd’hui“, a commenté le journaliste sur le plateau de l’EDS. “Je sais que les discussions ont enfin vraiment commencé et que c’est ça le cœur de la discussion. Ce que Leonardo propose à Mbappé mais aussi à Neymar, c’est un projet en étayant qu’ils sont les mieux placés pour savoir que le club a effectué un lourd investissement avec eux (400M€ en transferts). Et que si on parle de prolongations c’est qu’ils arrivent au bout de leur contrat. Donc qu’il y amortissement des transferts. Donc le PSG sera en capacité, si on met l’imprévisible crise Covid de côté, de réinvestir fortement sur le marché des transferts. Sachant aussi que le centre qui va sortir de terre à Poissy sera aussi payé. Et c’est un lourd investissement, c’est 250M€. C’est comme s’ils avaient recruté un autre top player. C’est ça l’argumentaire de Leonardo, et il a des billes pour le justifier. Ce ne sont pas des paroles en l’air.”