Sanfourche : “On ne peut pas comparer cette saison du PSG aux précédentes”

Reverra-t-on ce soir un PSG dans la lignée de la seconde période à Monaco ? C’est la grande crainte de ce mardi, jour de match européen capital au Parc des Princes contre le RB Leipzig. Pour Philippe Sanfourche, journaliste de RTL, il faut bien intégrer que cette année 2020 est très spéciale et que les joueurs s’adaptent par rapport à des objectifs en cette période. Depuis un moment, au PSG, c’est ce match contre le RB Leipzig la priorité.

“Il m’arrive d’avoir quelques remontées du vestiaire du PSG, je pense qu’ils s’en foutent royalement de ce match à Monaco… Le soir ils avaient les boules, c’est tout. La différence c’est qu’avant ils ne l’avouaient pas. Ils ont lâché le match en seconde période à Louis II. Thomas Tuchel leur a donné un blanc-seing. Je l’ai déjà dit. C’est la première fois que j’entendais Thomas Tuchel dire la veille d’un match en conférence de presse que celui d’après était plus important que celui du lendemain. Il l’a dit à la veille du match à Monaco. Et cela donné ce que ça a donné…”, a commente Philippe Sanfourche sur le plateau de l’EDS. “C’est une période très très particulière. On ne peut pas décorréler ce qu’il se passe au PSG du fait qu’il n’y ait eu aucune préparation de présaison ou tronquée après la finale de la Ligue des champions. On ne peut pas comparer avec les saisons précédentes. Je mets ça en parallèle avec ce qu’on a vu avec l’équipe de France, ils ont perdu contre la Finlande et comme il faut. Et trois jours après il gagnaient au Portugal. A Monaco, il n’y avait pas Marquinhos, il n’y avait pas Herrera, etc. C’était Dagba… qui jouait pour le PSG. Contre Leipzig ce ne sera pas du tout la même équipe !”