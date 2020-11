Sanfourche : “On surdimensionne le poids du résultat du PSG à Monaco”

Le match du PSG à Monaco n’était qu’une parenthèse avant un rendez-vous capital de Ligue des champions contre le RB Leipzig. Voir autre chose qu’un super entraînement à Louis II est une erreur selon le journaliste de RTL Philippe Sanfourche.

“On surdimensionne totalement le poids, le scenario du résultat du PSG à Monaco“, a commenté le journaliste sur les ondes. “Cette rencontre était anodine, elle n’avait aucun intérêt sur le plan mathématique, elle n’avait pour objectif que de préparer le match contre Leipzig mardi. Preuve en est la déclaration de Thomas Tuchel avant la rencontre en conférence de presse. C’est la premier et l’unique fois qu’il a admis que le match d’après était plus important que celui du lendemain ! Le fait qu’il l’admette devant les micros, c’est un message d’autant plus fort dans le vestiaire. Cela voulait dire : “Vous faites du mieux que vous pouvez mais surtout vous ne vous blessez pas, vous êtes en préparation.” Le scenario a été totalement favorable en première période et donc ils ont lâché l’affaire ! Ils ont lâché l’affaire ! Mbappé avait assez de temps de jeu alors il est sorti, pareil pour Di Maria, Neymar n’avait pas assez de rythme mais il est rentré pour avoir un peu de temps de jeu dans la perspective de Leipzig... Résultat ils ont lâché le match d’autant plus que Monaco s’est réveillé et a fait ce qu’il fallait. Mais il ne faut tirer aucune conclusion sportive du match du PSG à Monaco ! Les joueurs sont exténués, ils sont “border”, donc ils choisissent leurs matches. Vendredi ils ont choisi. Vous verrez que les attaquants défendront beaucoup plus contre Leipzig même s’ils ne seront pas des exemples comme ceux de Liverpool. Ce ne sera pas le même match !”