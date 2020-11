Santos : “Pour moi, Danilo Pereira est un milieu de terrain”

C’est le débat qui alimente l’actualité footballistique en France depuis plusieurs jours. Recruté comme milieu de terrain et sentinelle en toute fin de mercato estival, Danilo Pereira est utilisé en défense centrale par Thomas Tuchel depuis ses débuts sous le maillot Rouge & Bleu. Le coach allemand estime que l’international portugais est plus un défenseur qu’un milieu de terrain. Un constat que n’a pas Fernando Santos, sélectionneur du Portugal. “J’ai beaucoup de respect pour Tuchel, il a ses opinions, et j’ai les miennes et, pour moi, Danilo est un milieu de terrain, assure Fernando Santos en conférence de presse. J’ai déjà pensé à le faire jouer défenseur mais, pour moi, c’est surtout un milieu. Et il en sera ainsi en sélection.”