Scaloni ne voulait pas encore “commettre l’erreur de ne pas faire venir” Di María

La sélection argentine manquait à Ángel Di María et à priori l’inverse est aussi vrai. Le sélectionneur de l’albicéleste, Lionel Scaloni, a expliqué qu’il aurait déjà du inclure Ángel Di María dans sa précédente liste. Absence que le Fideo avait décidé de contester médiatiquement. “Dans la dernière liste, on avait convoqué Nico González et Lo Celso. Dans celle-ci Nico arrive avec peu de minutes de jeu, Lo Celso n’a pas encore assez de rythme. On a pensé qu’on allait pas encore commettre l’erreur de ne pas le faire venir. Ma relation avec lui est parfaite. On est très content de l’avoir avec nous et il s’entraîne très bien”, a déclaré le sélectionneur argentin au sujet d’Ángel Di María. “Cette liste a été une des plus difficiles à faire, avec tous ces matches qui s’enchaînent. Il y a eu beaucoup de soucis, surtout sur le fait de pouvoir compter sur la majorité des joueurs.” Le joueur du PSG devrait toutefois démarrer sur le banc face au Paraguay (match à 1h00 du matin diffusé par beIN Sport 2).