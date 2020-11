Sebastian Skube ne sera pas le joker médical de Nikola Karabatic

Gravement blessé – rupture du ligament croisé antérieur du genou droit – lors du match contre Ivry le 17 octobre dernier, Nikola Karabatic a été opéré au début du mois de novembre et sera absent plusieurs mois. Le PSG Handball souhaite le remplacer et cherche un joker médical. Ces derniers jours, le nom de Sebastian Skube, international slovène du Bjerringbro-Silkeborg (Danemark) a été évoqué. Mais le PSG va devoir se pencher sur une autre piste, Sebastian Skube a décidé de ne pas donner suite à la proposition parisienne. “Nous ne savons pas exactement où nous allons être la saison prochaine, et en cette période de pandémie, ce n’est pas le meilleur moment pour déplacer toute la famille, d’autant qu’il faudrait déménager deux fois en six mois, se justifie Skube dans une interview accordée à TV2 sport dans des propos relayés par l’équipe.fr. Si j’avais 23 ans et que j’étais seul, je serais parti immédiatement, mais je ne le suis pas.”