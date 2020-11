Sergio Ramos n’évoquera finalement pas son avenir ce lundi

En fin de contrat en juin 2021, Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Real Madrid. Ces derniers jours, des folles rumeurs sortaient sur un intérêt du PSG pour le capitaine madrilène. Mais bien évidemment ce ne sont que des fausses informations, “une stratégie pour mettre la pression sur les dirigeants madrilènes,” rapporte l’Equipe dans son édition du jour. Sergio Ramos qui devait d’ailleurs s’exprimer sur son futur ce lundi mais comme le rapporte AS, ce dernier ne prendra finalement pas la parole. Ramos ne sera pas présent au côté de son sélectionneur – Luis Enrique – à la veille du choc de la dernière journée de la Ligue des Nations contre l’Allemagne, qui déterminera le qualifié du groupe au Final 4. AS qui conclut en indiquant également que Florentino Perez – président du Real – qui devait également s’exprimer ce lundi, ne le fera pas non plus.