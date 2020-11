Séverac : “Moi, je crois que Mbappé peut jouer 5 minutes face au Portugal”

Forfait mercredi dernier pour le France-Finlande, Kylian Mbappé est à cette heure très incertain pour la rencontre de Ligue des Nations face au Portugal à l’Estadio Da Luz. De quoi se demander si Didier Deschamps a bien fait de le sélectionner pour des matches de Ligue des Nations… alors que le PSG va enchaîner des matches européens décisifs. Le journaliste du Parisien Dominique Séverac pense que le technicien français a bien fait.

“Il y a de la patience avec Mbappé. Il n’a pas joué une seconde contre la Finlande, on prend toutes les précautions. On ne sait pas s’il jouera 5, 10 minutes, ou rien du tout contre le Portugal. On pense qu’il sera prêt contre la Suède. On parle de joueurs tellement importants. Neymar était lui parti au Brésil alors qu’il était blessé. Il y a des joueurs à part dans une sélection, on ne peut pas ne pas les prendre. A partir du moment où Kylian Mbappé n’est pas blessé, c’est difficile de ne pas le prendre. On parle de fatigue musculaire !“, a déclaré Dominique Séverac vendredi soir sur le plateau de l’EDS. “Moi, je crois qu’il peut jouer 5 minutes face au Portugal. S’il marque un but, on ne dira pas qu’il est venu pour rien !”