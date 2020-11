Steins : “Signer au PSG Handball, c’est quelque chose de grand”

Ce samedi après-midi, le PSG Handball a officialisé l’arrivée – en qualité de joker médical – de Luc Steins (en provenance du Fenix Toulouse Handball) jusqu’a la fin de la saison 2020-2021. Un prêt qui permettra de compenser la longue absence de Nikola Karabatic, opéré de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit le 28 octobre dernier. Après un mois d’absence pour blessure à la cheville, l’internationale néerlandais de 25 ans a notamment fait son retour à la compétition hier avec le club toulousain. Dans un entretien accordé à L’Equipe, Luc Steins est revenu sur son rôle de joker médical avec le PSG.

“Personne ne peut remplacer Nikola Karabatic. C’est le plus grand du monde. On ne peut pas comparer Niko Karabatic avec moi. Moi, je vais essayer de donner le maximum pour le club, en espérant pour arriver à peu près son niveau. Mais c’est vraiment difficile”, a déclaré Luc Steins

Dans cette interview, Luc Steins est également revenu sur ses objectifs avec le club de la capitale pendant ces sept mois de prêt jusqu’en juin 2021. “Paris est l’un des plus grands clubs du monde. C’est un rêve de jouer pour le PSG. Depuis le début de carrière, je travaille pour atteindre cet objectif. Signer ici, c’est quelque chose de grand. Mes objectifs ? J’espère pouvoir aider l’équipe à gagner des matches, et des titres aussi. J’en saurai plus sur mon rôle exact dans l’équipe ces prochains jours, je pense. Après, j’ai signé normalement pour sept mois et je ne sais pas encore ce qu’il passera à la fin de saison. J’ai prolongé mon contrat avec Toulouse pour une saison supplémentaire (jusqu’en juin 2023). On verra bien d’ici là…”