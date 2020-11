Stéphan : “Malgré les absences le PSG reste une équipe forte”

Demain (21 heures, Canal +), le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du Parc des Princes afin d’y affronter le PSG dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Lourdement battus contre Chelsea (3-0) en Ligue des Champions mercredi, les Rennais vont affronter les Parisiens qui se sont également inclinés cette semaine en C1. Un choc entre le premier et le troisième du championnat de France qu’a évoqué Julien Stéphan en conférence de presse. Morceaux choisis.

Les absences de Neymar et Mbappé

Stéphan : “Je ne suis pas sûr que Paris et ordinaire sonnent bien ensemble. C’est une équipe qui est très forte. Quand on peut encore aligner Di Maria, Kean et Sarabia, ça parle. C’est sûr que ces deux joueurs-là (Neymar et Mbappé, ndlr) sont des joueurs phénoménaux qui sont capables de changer le cours du match à la moindre occasion. Ça sera une équipe du PSG qui jouera différemment mais ça reste une équipe forte.“

Le travail avant le match avec les absences de Neymar et Mbappé

Stéphan : “Ce sont des mouvements de joueurs différents avec les joueurs qui vont les remplacer. Ils ont des caractéristiques différentes, des mouvements différents. Une animation qui peut varier. Forcément cela à des incidences sur la préparation d’avant match. Après l’erreur à ne pas faire quand on joue ces équipes-là, c’est de trop se focaliser sur eux. Évidemment qu’il y a des énormes points forts mais il faut surtout penser à soi. […]Il faudra absolument que l’on soit plus rigoureux dans les moments clés. […]On devra montrer de la détermination, du caractère pour pouvoir exprimer nos qualités. Paris est la meilleure attaque du PSG, nous la deuxième. Ils ont la meilleure possession nous la deuxième. Il va falloir que l’on lutte sur nos points forts.”