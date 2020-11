Stéphan : “On s’est pénalisés en faisant deux cadeaux au PSG”

Rennes s’est largement incliné dans le choc de la 10e journée de Ligue 1 contre le PSG (3-0). Julien Stéphan, entraîneur des Rennais, a estimé que son équipe avait manqué beaucoup de choses et offert deux cadeaux aux Parisiens.

“Il nous a manqué beaucoup de choses, de l’intensité, de la qualité dans le jeu. On est mal rentrés dans le match en occasionnant de grosses erreurs, peste Stéphan en conférence de presse dans des propos relayés par Goal. On a aussi été trop stériles dans le domaine offensif. On n’a pas su déstabiliser l’adversaire. C’est insuffisant. […]En faisant deux cadeaux à cette équipe de Paris qui n’en demandaient pas tant, on s’est pénalisés. […] Sur le premier but, on a trois passes neutres qui ne doivent pas exister. Il n’y avait pas de pression. On doit ouvrir vers l’extérieur où il y a des espaces. On donne la possibilité à Paris d’avancer. Il y a aussi des jeunes joueurs qui sont dans l’apprentissage. On a eu trop de difficultés aujourd’hui pour espérer autre chose. […] On a encore beaucoup des progrès à faire pour pouvoir lutter contre ces équipes-là. On l’a vu cette semaine. Même s’il y a eu du contenu intéressant, ça fait deux lourdes défaites. Il y a beaucoup de choses à corriger.”