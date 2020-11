Stéphane Bitton et le “projet QPI” essentiel au PSG

Juan Bernat, Angel Di Maria et Julian Draxler font partie des douze joueurs sous contrat au PSG jusqu’à juin 2021. Les dossiers à gérer sont donc nombreux. Mais deux autres qui courent jusqu’en 2022 sont au centre des attentions : ils concernent Kylian Mbappé et Neymar Jr. Pour le journaliste Stéphane Bitton les deux stars forment le pivot d’un projet qu’il nomme “QPI”.

“Les dossiers Mbappé et Neymar sont essentiels pour l’avenir du PSG. C’est un peu le projet QPI, Qualité de jeu, Projet sportif, Image du club. Paris ne peut pas se permettre de perdre ces deux joueurs phares. Pour le projet sportif c’est important puisque l’ambition du PSG reste de remporter la Ligue des champions. La qualité de jeu évidemment, on s’est bien rendu compte que quand ils n’étaient pas là ce n’était pas la même chose. Si parfois Angel Di Maria fait la liaison et sort des matches importants, sur toute une saison il faut garder Neymar et Mbappé”, a commenté le journaliste sur France Bleu Paris ce matin. “Les deux cas sont différents. Ils n’ont pas le même âge. Mais les deux dossiers sont importants pour la suite du projet. Concernant Kylian Mbappé il faut distinguer le sportif du financier. Il va avoir 22 ans, il a encore le temps. Il gagne et va gagner beaucoup d’argent. Ce qu’il veut absolument, c’est remporter des trophées. Il veut donc savoir qui sera l’entraîneur l’année prochaine, quel va être le projet sportif, qui va rejoindre le PSG.“