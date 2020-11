Tabarez : “Que Neymar ne soit pas là, c’est un soulagement”

Ce soir (23h55, BeIN Sports 1), l’Uruguay reçoit le Brésil dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Pour cette rencontre, Tite ne pourra compter que sur un parisien, Marquinhos. Blessé fin octobre, Neymar avait tout de même pris la direction du Brésil. Mais la Seleçao, a estimé qu’il ne pouvait pas jouer et l’a renvoyé à Paris. Une bonne chose pour Oscar Tabarez, le sélectionneur de la Celeste.

“Neymar fait partie des grands joueurs de notre époque et au-delà des tâches qu’il doit accomplir au niveau défensif, en attaque il est très important. Au Brésil, on laisse de l’espace à sa créativité individuelle. Il rend l’attaque brésilienne plus forte grâce à sa vitesse, sa technique, ses décisions en face-à-face, sa persévérance et sa mentalité de gagnant, complimente Tabarez en conférence de presse. Il est très heureux quand il gagne et très impatient quand il perd. C’est le type de joueur qui sent le football et qui joue pour réaliser des choses. Qu’il ne soit pas là face à nous, je ne sais pas si ça sera un avantage mais c’est un soulagement. Ça ne veut pas dire que le match sera simple car le Brésil a d’autres grands attaquants. Nous sommes confrontés à la meilleure équipe de ces éliminatoires.“