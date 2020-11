Tarrago : “Le PSG est impossible à entraîner”

Entre fantasme, caricature, et déni de réalité le journaliste de L’Equipe Sébastien Tarrago a servi au micro de RTL des caprices supposés de l’émir du Qatar qui planeraient au dessus du PSG, ou de son entraîneur. Du tout simplement jamais vu depuis 2011 et le début de l’ère QSI.

“Thomas Tuchel a perdu le fil. Je trouve qu’il est tombé dans le mal qui a frappé nombre de ses prédécesseurs. A savoir une forme de renoncement et de paranoïa. Il s’enferme dans une communication qui lui coûte cher à mon avis. Ce n’est pas grave fondamentalement d’être fâché avec un journaliste. On s’en fiche. Mais il parle à du public et cela a une répercussion en interne. C’est un souci. Je pense que malheureusement il a abandonné le pouvoir. Et il a perdu le fil”, a déclaré le journaliste au micro de RTL.“Ce club est impossible à entraîner. J’ai été très sévère avec Unai Emery, je ne le regrette pas trop, mais je constate que ce club du PSG est inentrainable (sic). Il n’y a aucune cohérence ! A un moment on s’est dit que Leonardo allait remettre de l’ordre dans la maison. Et bien non, son pouvoir s’étiole aussi. Au Qatar, il y a un émir qui le matin peut se lever et dire “c’est fini”. C’est la réalité. Donc tu ne peux pas créer. Cela n’existe pas dans une entreprise !”