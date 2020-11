Tebas : “Neymar est parti au PSG, et la Ligue 1 est toujours la même”

Cela faisait longtemps que l’on ne l’avait pas entendu parler de Neymar et son choix de quitter la Liga pour rejoindre la Ligue 1 et le PSG. Ce week-end, Javier Tebas – président du championnat espagnol – a été interrogé sur les possibles départs de Lionel Messi et Sergio Ramos, qui sont en fin de contrat en juin 2021, de la Liga. Et pour lui c’est possible départ n’affecterait pas le niveau de la Liga prenant en exemple les départs de Cristiano Ronaldo et Neymar.

“Je ne veux pas d’une Liga sans Messi et Ramos. Je ne veux pas que cela se produise, mais si cela arrive, nous avons fait ce qu’il fallait pour ne pas souffrir de la perte de ces joueurs-là, pense Tebas dans des propos relayés par Goal. Cristiano Ronaldo est parti, et je vous assure que nous n’avons rien remarqué. Je dois dire la vérité. Et la Serie A n’a pas non plus remarqué une amélioration depuis son arrivée. Neymar est parti au PSG, et la Ligue 1 est toujours la même.”