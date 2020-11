Thiago Motta en pole en cas de départ de Thomas Tuchel ?

En froid avec Leonardo et en fin de contrat en moins d’un an, Thomas Tuchel vit très certainement ces derniers mois au sein du PSG. Avec la défaite contre le RB Leipzig hier, la deuxième en trois matches de Ligue des Champions, l‘aventure parisienne du coach allemand pourrait se terminer plus rapidement que prévue. En effet, selon les informations d’Eurosport Italia, Leonardo penserait à se séparer de Thomas Tuchel et un nom se dégagerait celui de Thiago Motta. L’ancien milieu de terrain parisien – qui est sans club depuis son départ du Genoa en décembre 2019- aurait dépassé Massimiliano Allegri, régulièrement cité proche du PSG ces derniers mois, dans cette course. De son côté, Francesc Aguilar – journaliste du Mundo Deportivo – indique que le directeur sportif parisien a pensé à Thiago Motta pour remplacer Tuchel, avec l’aval de certains joueurs, dont Rafinha et Neymar, mais à Doha on souhaite un coach plus expérimenté en cas de séparation avec Thomas Tuchel. Une chose est sûre, ce feuilleton risque de durer plusieurs semaines et on ne sera pas à un rebondissement prêt. Wait and see…