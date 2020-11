Thiago Silva : “Nous ne sommes pas des machines”

Alors que partout des joueurs rejoignent les infirmeries, l’ancien capitaine du PSG Thiago Silva (36 ans) reste apte. Le défenseur central a été convoqué par le Brésil. Mais il est inquiet. Entre les matches et les voyages à répétition, l’hécatombe va se poursuivre, assure-t-il. Quelques heures après avoir rejoint la sélection, le joueur de Chelsea était déjà en conférence de presse. Et le défenseur s’est plaint des cadences infernales. “Il faut se réinventer sans arrêt. On perd des joueurs infectés par la Covid, ou d’autres qui se blessent parce qu’on fait beaucoup de matches. Nous ne sommes pas des machines“, a déclaré Thiago Silva, rapporte l’AFP. “On a vu des études récentes montrant qu’il est plus probable qu’on se blesse après avoir enchaîné quatre ou cinq matches (tous les trois jours). C’est très inquiétant pour nous.”