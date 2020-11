Thilo Kehrer devrait se faire opérer d’une pubalgie (L’E)

De retour dans le onze de Thomas Tuchel hier soir lors de la large victoire du PSG contre Rennes (3-0), Thilo Kehrer est rapidement sorti sur blessure (36e), touché aux adducteurs. Ce dimanche, le PSG a fait un point sur ses très nombreux blessés (11!) et expliqué que le défenseur allemand souffrait “des adducteurs dans le cadre d’une pubalgie“. Son indisponibilité n’est pas connue, elle sera “discutée selon le traitement retenu”. Et selon les informations de L’Equipe, Thilo Kehrer devrait être opéré de sa pubalgie. La décision n’est pas encore actée mais elle est plus que probable. C’est le choix du club et de Kehrer. Le quotidien sportif conclut en indiquant que le numéro 4 parisien devrait être absent plusieurs mois.