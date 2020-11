Thomas Tuchel a fait un point sur les nouveaux blessés

Malgré la belle et large victoire du PSG ce soir face au troisième de Ligue 1, Rennes (3-0), le PSG a une nouvelle fois perdu deux joueurs sur blessure en la personne de Thilo Kehrer et Idrissa Gueye. Moise Kean et Alessandro Florenzi sont également sortis même si cela semble moins grave. Présent en conférence de presse à l’issue de la rencontre, Thomas Tuchel a fait un point sur les blessés. “Florenzi n’est pas blessé. Il est seulement très fatigué, rassure Thomas Tuchel dans des propos relayés par RMC Sport. Moise a pris beaucoup de coups. J’espère que ce n’est pas trop sévère pour lui. Gueye, c’est encore la cuisse. Kehrer, c’est la même blessure au pubis.“

Thomas Tuchel qui a enfin fait un point sur les joueurs blessés depuis plusieurs semaines et leur chance de revenir pour le match contre Monaco à l’issue de la trêve internationale (20 novembre). “J’espère que Draxler, Verratti et Icardi feront l’entraînement, pas la semaine prochaine mais celle d’après, ça veut dire trois jours avant Monaco. Les Internationaux ? Je ne sais pas si les joueurs vont revenir après la trêve internationale. Et ils peuvent revenir de la sélection avec une blessure. Il y a beaucoup de voyages, beaucoup de matches avec les équipes nationales. C’est très compliqué.“