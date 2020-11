Trapp défend Neymar sur la fausse image que se font les gens de lui

Kevin Trapp a côtoyé Neymar pendant un peu plus d’une saison sous le maillot du PSG. Le portier allemand – qui joue actuellement à l’Eintracht Francfort – est resté très proche du Brésilien. Dans un podcast pour son club actuel, Kevin Trapp a tenu à défendre Neymar. L’image qui est faite de lui dans les journaux et par certains acteurs du football n’est pas du tout celle du numéro 10 parisien. “Bien que les gens ne le connaissent pas, on a beaucoup écrit sur lui. Cela crée une image qui n’est pas vraie, défend Kevin Trapp. Je ne peux rien confirmer. Si vous avez Neymar dans l’équipe, il vous aidera. Il fait ressortir les fautes et vous donne un avantage.”