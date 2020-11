Tribune CS – France / Finlande : 0-2

Pour son premier match de cette fenêtre internationale, l’Equipe de France affronte, ce mercredi soir, la Finlande – au Stade de France – dans le cadre d’un match amical. Et comme annoncé depuis le début de la semaine, les deux Parisiens convoqués, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, ne sont pas présents dans le onze titulaire de Didier Deschamps. L’attaquant parisien (qui a repris la course) est absent de la feuille de match, tandis que Presnel Kimpembe débute sur le banc. Pour cette rencontre, le sélectionneur des Bleus a disposé son équipe en 4-4-2 avec un duo offensif Olivier Giroud – Wissam Ben Yedder. À noter la première titularisation de Marcus Thuram et la présence de l’ancien Parisien, Lucas Digne.

A la 28e minute, une erreur de Moussa Sissoko permet à Forss d’aller tromper Mandanda (0-1). Deux minutes plus tard, Valakari frappe de loin pour le 0-2. Le score à la pause.

XI de la France : Mandanda (c) – Dubois, Zouma, Lenglet, Digne – Sissoko, Nzonzi, Pogba, Thuram – Giroud, Ben Yedder.

XI de la Finlande : Joronen – O'Shaughnessy, Vaisanen, Kauko, Niskanen – Valakari, Ojala, Karjalainen, Schüller – Forss, Hamalainen

Du côté de l’amical Italie/Estonie, aucun joueur du PSG sur la feuille de match. Danilo Pereira est lui sur le banc dans le cadre du Portugal/Andorre.