Tribune CS – Monaco / Bordeaux

Après la nette victoire du PSG face au FC Nantes (3-0) et la défaite de l’AS Saint-Etienne face au Montpellier Hérault (0-1), la 9ème journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche après-midi avec quatre rencontres à partir de 15h : Angers s’est largement incliné sur sa pelouse face à Nice (0-3). De son côté, Metz s’est imposé sur la pelouse de Nîmes (0-1). Reims s’est imposé sur sa pelouse face à Strasbourg (2-1) alors que Dijon et Lorient se sont quittés sur un match nul et vierge. Place maintenant au match entre Monaco et Bordeaux. Un match à suivre sur Canal Plus.

Le XI de Monaco : Lecomte – Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique – Fofana, Tchouaméni, Diop – Gelson, Ben Yedder, Volland

Le XI de Bordeaux : Costil – Sabaly, Koscielny, Pablo, Benito – Otavio, Basic – Oudin, Ben Arfa, Adli – Hwang.

Un match à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !