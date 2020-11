Lille surclasse Lorient (4-0) et revient à 2 points du PSG

La 11e journée de Ligue 1 se clôturait ce soir avec le match entre Lille et Lorient. Lille – qui restait sur deux nuls et une défaite en Ligue 1 – avait vu sa deuxième place acquise par Lyon, difficile vainqueur d’Angers cet après-midi. Les Lillois pointaient même au cinquième rang avant la réception des Bretons ce soir. Lille voulait s’imposer pour se relancer et profiter du faux pas du PSG contre Monaco pour revenir à deux points des Rouge & Bleu. De son côté, Lorient restait sur deux défaites et un match nul et souhaitait retrouver le goût de la victoire pour sortir de la zone rouge (18e). Mais dans ce match, c’est Lille qui domine complètement les débats s’offrant plusieurs occasions franches (5e, 16e) avant de concrétiser son emprise sur la rencontre grâce à un but de Yusuf Yaziki. L’international turc, lancé à la limite du hors-jeu par Jonathan Bamba, trompe Paul Nardi du pied gauche (1-0, 29e). Après cette ouverture du score, Lille continue de dominer et va même trouver le poteau par l’intermédiaire de Jonathan David (43e). Recrue star du mercato Lillois, David n’a toujours pas trouvé le chemin des filets avec les Dogues. C’est Lorient qui va se procurer la dernière occasion de la première mi-temps avec Wissa qui bute sur un très bon Mike Maignan. Après ces 45 premières minutes, Lille fait la course en tête et revient à deux points du PSG.

Au retour des vestiaires, malgré un autre visage de Lorient, c’est Lille qui va accélérer pour se mettre à l’abri en six minutes. Yusuf Yazici va d’abord s’offrir un doublé (51e) avant Luiz Araujo corse l’addition (3-0, 57e). Lille va continuer de dominer et se procurer des occasions et réussir à marquer un quatrième but. Jonathan David, malheureux ce soir va tout de même réussir à marquer, son premier but sous le maillot Lillois (4-0, 89e). Après trois matches sans succès, Lille se relance de la meilleure des manières et reprend sa deuxième place, à deux points du leader parisien. La semaine prochaine, Lille se rendra sur la pelouse de Saint-Etienne (dimanche, 21 heures) qui reste sur sept défaites de rang en Ligue 1 alors que Lorient recevra Montpellier (dimanche. 15 heures).

Le XI Lillois : Maignan – Pied (Djalo, 70e), Soumaoro, Botman, Bradaric – André, Xeka (Soumaré, 70e)- Araujo (Lihadji, 80e), Yazici (Ikoné, 80e), Bamba (Weah, 84e) – David

Le XI Lorientais : Nardi – Mendes (Hergault, 84e), Laporte, Gravillon, Morel – Abergel, Chalobah (Lemoine,69e), Wissa, Marveaux (Grbic, 58e), Laurienté (Le Fée, 69e) – Moffi (Hamel, 58e)