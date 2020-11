Lille et Lyon se neutralisent (1-1), le PSG seul leader de Ligue 1

La 9e journée de Ligue 1 se clôturait ce soir avec le choc entre Lille (2e) et Lyon (9e). Lille, qui est toujours invaincue cette saison, voulait retrouver le goût du succès après deux matches nuls (Nice et le Celtic) afin de rester au contact du PSG en haut du classement. Après un début de saison moyen, Lyon restait sur deux victoires consécutives en Ligue 1. Les Lyonnais voulaient poursuivre leur belle série afin de continuer leur remontée au classement. Le début de match est à l’actif de Lille, qui se procure plusieurs occasions sans réussir à tromper la vigilance de Lopes. Il faudra attendre la 23e minute pour voir Lille concrétiser sa domination par l’intermédiaire de Jonathan Bamba qui va réussir à battre le gardien portugais d’une belle frappe enroulée du droit qui finit dans le petit filet (1-0). Lille qui va continuer de se procurer des actions mais c’est bien Lyon qui va égaliser à quatre minutes de la mi-temps grâce à un but de Celik contre son camp (1-1, 41e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité. Lyon va se retrouver à dix très rapidement en deuxième mi-temps après l’expulsion de Marcelo après deux cartons jaunes (51e). En supériorité numérique, les Lillois vont multiplier les occasions sans pour autant réussir à marquer. Les deux équipes se quittent donc sur ce match nul, Lille reste deuxième mais voit le PSG prendre seul la tête de la Ligue 1 avec deux points d’avance. Lyon remonte à la sixième place, à quatre points du podium.

Le XI Lillois : Maignan – Celik, Fonte (Soumaoro, 46e), Botman, Reinildo – Araujo (David, 89e), André, Sanches, Bamba (Lihadji,89e) – Ikoné (Yaziki, 67e), Yilmaz

Le XI Lyonnais : Lopes – Dubois, Marcelo, Diomandé, Cornet – Mendes, Paqueta, Aouar (Benlamri, 52e) – Kadewere, Depay (Dembélé, 74e), Toko Ekambi (Guimaraes, 74e)