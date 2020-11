Tribune CS – Soirée de Ligue des Champions

La 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions se poursuit ce soir avec six rencontres. L’OM pourrait s’offrir un affreux record en s’inclinant une nouvelle fois contre Porto au Stade Vélodrome. Dans l’autre match du groupe, Manchester City s’est imposé sur la pelouse de l’Olympiakos grâce à un but de Phil Foden qui offre la qualification en huitièmes au club mancunien. Dans le groupe A, l’Atlético de Madrid reçoit le Lokomotiv Moscou alors que le Bayern Munich reçoit le RB Salzbourg. Le choc du groupe B oppose l’Inter au Real Madrid alors que le Borussia M’Gladbach a surclassé le Chakhtar Donetsk (4-0). Enfin, l’Ajax reçoit le FC Midtjylland et Liverpool reçoit l’Atalanta Bergame.

