Tribune CS – Stade Brestois / Saint-Etienne

Vendredi, la 11e journée de Ligue 1 a débuté par des revers des représentants français (de mardi) en Ligue des champions. Le Stade Rennais s’est incliné 0-1 face aux Girondins de Bordeaux à cause d’un but d’Hatem Ben Arfa. Un peu plus tard, le PSG s’écroulait au stade Louis II de Monaco en concédant un 3-2 après avoir mené 0-2 à la pause (doublé de Kylian Mbappé). Ce samedi, un seul match au programme du Championnat de France : un Stade Brestois 29 / AS Saint Etienne. Autrement dit, le 13e avec 12 points accueille le 15e avec 10 points. Un match visible sur la chaîne Téléfoot. Ce soir il n’y aura pas de match, le Marseille/Nice ayant été reporté pour cause de Covid.