Tuchel : “La mentalité des joueurs était exceptionnelle ce soir”

Le PSG s’est largement imposé ce soir sur la pelouse du Parc des Princes face à Rennes (3-0). Mais le PSG a perdu deux nouveaux joueurs sur blessure (Kehrer, Gueye). Au micro de Canal +, Thomas Tuchel a tenu à féliciter ses joueurs pour la très bonne prestation contre les Rennais.

La prestation de ses joueurs

Tuchel : “On a un meilleur résultat que mercredi. On a fait un grand grand match, un grand combat. La mentalité était exceptionnelle. Il nous manque des joueurs, on a des blessures. Ce que les joueurs ont fait aujourdhui c’est incroyable. Je n’ai jamais vu ça depuis que je suis ici dans l’état d’esprit et la manière. Je suis très heureux, très fier.”

Les blessés

Tuchel : “On avait déjà beaucoup d’absents avant le match (8). On a encore deux. C’est sûr que cela a un rapport avec le manque de préparation. On joue avec Thilo qui n’était pas prêt pour jouer. C’est la même chose avec Paredes. On prend un risque avec Herrera aussi, ce n’est pas normal. Pour moi, vous manquez de respect aux joueurs qui sont là, vous manquez de respect aux performances de l’équipe en posant cinq questions sur Marquinhos, deux sur Florenzi, aucune sur le match, aucune question sur l’adversaire. Cela montre que vous n’avez pas de respect pour ce que fait l’équipe et ça c’est très triste pour moi.”

L’Union sacré au PSG pour le match contre Leipzig

Tuchel : “Je suis très fier. Je suis très fier. Aujourd’hui je ne parle que le match de Rennes.” Relancé par Olivier Tallaron sur son entente avec Leonardo, le coach parisien reparle du match de ce soir. “Je suis très content de l’équipe. Je suis très fier et heureux de la performance et avec cette victoire-là contre une équipe de niveau Ligue des Champions.“