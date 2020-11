Tuchel : “On a confiance en nos joueurs”

Demain soir à 21h (RMC Sport 1 / Téléfoot), le PSG jouera une rencontre capitale – au Parc des Princes – face au RB Leipzig, dans le cadre de la 4ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Une victoire des Rouge et Bleu est impérative afin de garder ses chances pour une qualification en 8es de finale de Champions League. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Thomas Tuchel, s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Quatre attaquants demain, une possibilité ?

Tuchel : “Oui, c’est une possibilité, on veut gagner et on doit gagner. C’est une finale dans le groupe. Je veux qu’on ait plus de courage pour marquer que de peur au niveau défensif. C’est un match où on veut que les joueurs jouent avec courage pour marquer. C’est une possibilité de trouver deux joueurs au milieux. On doit aider les deux dans un 4-4-2, ou avec d’autres joueurs en 4-3-3. On avait joué comme ça à Leipzig et Portugal pour le Final 8. On doit attendre qui est dispo après l’entraînement. Bien sûr les deux schémas sont possibles.”

Marquinhos en defense demain ?

Tuchel : “Oui c’est nécessaire demain, je pense qu’on va le faire.”

Le moral des joueurs après la défaite

Tuchel : “Honnêtement bien. Cette défaite n’a pas un grand impact car c’était un peu bizarre. On savait que c’était notre responsabilité en seconde période. Ce n’était pas un grand impact sur l’état d’esprit dans vestiaire et l’entraînement. On a fait des entraînements avec une bonne atmosphère. On a peut-être perdu en concentration car on savait en avance que c’était un grand match au Parc et c’est peut-être l’une des raisons de la perte de concentration. Tout le monde attend maintenant une bonne préparation et on a confiance en nos joueurs.”

L’ambiance dans le club de façon générale. Des garanties de Leonardo ou Al-Khelaïfi sur son avenir au PSG

Tuchel : “Ce n’est pas nécessaire.”

Le manque de but de Mbappé en C1, est-il affecté ?

Tuchel : “Bien sûr, nous sommes affectés si Ney’ et Kylian ne marquent pas. Ça a un impact sur le résultat, ce sont des gars décisifs. J’espère que Mbappé pourra marquer demain, on a besoin d’une grande performance de Kylian. Il a tout fait pour être prêt et décisif. Il a joué avec le France et contre Monaco, maintenant c’est à lui et Neymar d’être décisifs demain.”

Une maturité dans groupe après la Final 8 au Portugal ?

Tuchel : “On a crée un autre groupe et une autre équipe. On manque des joueurs comme Kimpembe qui est habitué à jouer des matches comme ça. C’est notre situation. On a fait des grands matches contre BVB, Liverpool et au Portugal pour le Final 8. On a besoin d’avoir confiance en nous (…) On ne peut pas dire qu’on a gagné en confiance et expérience car beaucoup de joueurs qui ont joué ces matches ne sont pas là. Chaque challenge compte, c’est une finale et nous voulons montrer que nous sommes capables de gagner un match décisif comme ça.”

Neymar à 100% de ses capacités physiques ?

Tuchel : “On a besoin. c’est nécessaire qu’il joue sur le terrain. Il a la capacité, la confiance, la qualité et l’expérience, c’est un joueur clé pour nous. Il va commencer demain, il peut gérer des matches comme ça physiquement et mentalement. Il n’est pas tout seul, on doit travailler pour lui aussi.”