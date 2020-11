Tuchel : “On doit en même temps gérer les minutes pour le match face à Leipzig”

Ce vendredi soir à 21h (Téléfoot), le PSG se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco, dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1. La première rencontre d’un long marathon de 10 matches pour les Rouge et Bleu. Et à la veille du déplacement en Principauté, le coach parisien, Thomas Tuchel, s’est présenté en conférence de presse. Marco Verratti, Mauro Icardi, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Juan Bernat sont indisponibles. Pour Neymar et Kean, un retour dans le groupe dépendra de l’entraînement du jour.

Comment maintenir le lien avec les joueurs blessés

Tuchel : “On essaye de parler avec eux pendant les soins ou on écrit des messages. C’est important qu’ils savent qu’on ne les oublie pas. Ils manquent beaucoup c’est clair.”

Le retour de Neymar et Mbappé

Tuchel : “Mbappé est arrivé à l’entraînement avec un bon état d’esprit, c’est important. Je suis heureux qu’il ait pu jouer 30 minutes, c’était une communication avec la France. Il a fait l’entraînement complet avec nous hier et je suis confiant pour le faire joueur demain. On doit décider combien de minutes. Neymar n’a pas joué avec le Brésil. Il a commencé un peu l’entraînement avec nous hier. On veut accélérer aujourd’hui et faire un peu plus. J’ai confiance qu’il peut jouer quelques minutes demain mais on doit attendre l’entraînement d’aujourd’hui.”

Plus inquiet sur le rythme des internationaux ou sur manque de rythme des blessés ?

Tuchel : “Je suis plus inquiet pour les joueurs qui jouent et font des voyages avec les sélections, c’est un grand risque. Avec les joueurs qui sont restés, c’est bien pour eux afin de donner le volume nécessaire à l’entraînement individuel et pour se sentir plus calme. C’est le défi aujourd’hui. Je vais voir Marquinhos, Paredes Di María, Pereira et Florenzi qui sont rentrer aujourd’hui. Pour cela, on doit être prudent et intelligent pour gérer.”

Le premier passage délicat avec les prochaines échéances ?

Tuchel : “Oui c’est délicat et c’est super important. On sait qu’on a un match difficile à Monaco, c’est toujours difficile là-bas. Ils ont de la qualité, c’est l’un des matches les plus difficiles en France. Nous sommes dans une situation difficile en C1, on veut absolument gagner à Leipzig et on doit aussi gagner demain. On doit en même temps gérer les minutes pour avoir une équipe la plus fraîche possible mardi soir. C’est super important pour nous c’est clair.”

Même respect entre les autres clubs européens et le PSG concernant les trêves internationales ?

Tuchel : “Je préfère ne pas répondre car c’est une question pour Leonardo, c’est une chose entre le club et les sélections. J’ai eu l’impression avec l’Italie et Kean que c’était la meilleure chose qu’il rentre, pareil pour Neymar avec le Brésil. C’était beaucoup de respect entre le club et les sélections. Je suis l’entraîneur, c’est entre le club et les équipes nationales.”

Dangereux pour les organismes de faire jouer les sud-américain ou des joueurs qui ont joué ce mercredi soir ?

Tuchel : “C’est un très grand risque, c’est clair. En même temps on joue à 21 heures le soir, ça veut dire que rentrera tard. On va manquer de sommeil (…) Il y a une différence entre Paredes et Di María car il a joué plus de minutes. On doit tester et parler avec les médecins. Pour Marquinhos et Paredes c’est un grand risque. Florenzi a joué une mi-temps hier. Ce sont des point clés pour la récupération. On doit gérer les deux matches. Nous sommes dans une situation en C1 ou nous devons regarder les deux matches.”

Verratti et Icardi disponibles pour Leipzig ?

Tuchel : “Oui peut-être, mais il ne sont pas avec l’équipe demain. S’ils sont avec l’équipe pour Leipzig c’est bien. Ce sera la première fois qu’ils seront avec l’équipe sur le banc. On va essayer pour qu’ils soient là, ils ont une influence positive sur le vestiaire et le banc. En même temps, on ne peut pas attendre trop. Ils ont faire l’entraînement hier mais pas entièrement. Marco doit faire une pause de deux trois jours car il a eu une petite réaction. Mauro je m’attends à ce qu’il fasse l’entraînement aujourd’hui et qu’il poursuive ce week-end pour nous aider contre Leipzig.”

Le discours de Leonardo ?

Tuchel : “C’est toujours bien si le directeur sportif est à côté de l’entraineur. Comme je l’ai dit, on travaille de la même façon, toujours proche. Si les résultats sont compliqués, c’est toujours le coach le responsable. C’est la vie et ce n’est pas un problème.”

Avec l’enchaînement des matches, une possibilité de voir les jeunes ?

Tuchel : “Avec les joueurs jeunes, c’est nécessaires qu’ils jouent et ils doivent être prêts, c’est un challenge d’être un jeune au PSG. Tout le monde se donne à 150% contre nous. On va gérer des minutes pour les deux matches. On a presque une autre finale à MU. C’est beaucoup de matches à la fin de cette demi-année, les jeunes joueurs sont toujours là, s’ils doivent jouer, ils doivent montrer.”

Les compliments de Niko Kovac, l’entraîneur de Monaco

Tuchel : “C’était une grande surprise. Je le connais très bien et inversement. C’est aussi un entraîneur fort et courageux avec un plan clair sur le terrain. C’est toujours compliqué de jouer contre ses équipes. C’est normal comme entraîneur que nous nous protégeons face aux critiques. Nous sommes un groupe d’entraîneurs et c’est nécessaire de s’encourager. Il va tout donner contre moi, c’est une équipe disciplinée et physique sur le terrain. C’est une grande concurrence pour nous et c’est bien. Ça va nous faire grandir aussi.”

Quel numéro 9 face à Monaco ? Une bonne nouvelle le retour de Mbappé avec la France ?

Tuchel : “Pour Kean, on doit attendre l’entraînement aujourd’hui mais je pense qu’il est avec nous demain. pour Kylian c’es une bonne nouvelle, on a eu une bonne communication entre la France et nous. C’était bien et fiable. C’était la meilleure chose pour Kylian personnellement qu’il ait joué quelques minutes. Il a fait l’entraînement avec nous hier et aujourd’hui. À nous d’être intelligent pour faire progresser son état physique.”