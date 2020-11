Tuchel : “On doit grandir ensemble dans cette situation-là”

Demain soir à 21h (RMC Sport 1 / Téléfoot), le PSG se déplace sur la pelouse du RB Leipzig à l’occasion de la 3ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Une rencontre importante pour les Parisiens qui pourraient accroître leurs chances de qualification pour la suite de la compétition. Et à la veille de cette confrontation, l’entraîneur parisien, Thomas Tuchel, s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Une absences longue durée pour Mbappé ?

Tuchel : “Non, pas plus longue, la blessure est petite. La blessure est malheureusement dans une zone à risque. Les médecins me l’ont expliqué comme cela. Il ne peut pas jouer demain. C’est dommage pour nous car c’était après le match (face au FC Nantes) et pas pendant. On ne peut pas prendre de risque. On doit trouver des solutions sans Kylian.”

L’état d’esprit de l’équipe avec les nombreux blessés

Tuchel : “On manque des joueurs clés. Nous sommes déçus mais pas triste pour cela. Quand on est à l’entraînement, on ne peut pas penser trop à des choses comme ça. On va essayer de faire un match en équipe et faire plus d’effort avec une mentalité d’équipe. On doit grandir ensemble dans cette situation-là. Tous les joueurs veulent jouer et on va trouver notre onze titulaire avec les joueurs qui ont mérité de jouer la C1. Nous sommes capables de combattre ensemble.”

L’intégration d’Alessandro Florenzi

Tuchel : “Son intégration s’est bien déroulée et vite. C’était facile avec lui, il parle italien et peut comprendre l’espagnol et le français. Il a la qualité sur le terrain pour être intégré rapidement. Il est dangereux offensivement et j’espère qu’il pourra faire l’entraînement complet pour être prêt demain.”

La clé du jeu face au RB Leipzig

Tuchel : “Je ne peux pas dire, mais une clé ne fonctionnera pas. On va prendre onze clés et faire ça comme une équipe. Si vous lisez la liste des absents et le groupe présent, oui ça ne va pas être une grande surprise pour le onze de demain. On va avoir confiance. C’est toujours comme ça dans le foot et c’est bien car c’est la plus belle chose dans le foot que ce soit un effort de l’équipe.”

Les matches face à Leipzig, tournant en Ligue des champions ?

Tuchel : “Oui, c’est décisif. C’est le sentiment d’un huitième de finale car on joue à Leipzig et le prochain match au Parc (24 novembre). On connait bien la situation.”

Souffrir plus que d’habitude en raison des absences ?

Tuchel : “Oui, si c’est comme ça on doit l’accepter et c’est peut-être la clé si on l’accepte. On ne peut pas dire que ça sera plus dur, c’est sûr qu’on va souffrir mais pour combien de minutes, on n’est pas sûr. On ne sait jamais ce qui va arriver et c’est pour cela qu’il faut se concentrer sur nous. On va trouver un onze titulaire qui a l’habitude de jouer ensemble. C’est une équipe forte de Leipzig, qui attaque rapidement. Il y des moments dans un match où on peut montrer de la qualité, c’est toujours le défi.”

Un match similaire ou différent de la demi-finale de C1 en août dernier ?

Tuchel : “Totalement différent. Si vous comparez le onze titulaire demain comment peut-on attendre le même match ? On a montré notre qualité et expérience au Portugal. C’était un match fort et on avait contrôlé le rythme du match. Je pense que Leipzig va défendre plus haut sur le terrain car c’est un match à domicile pour eux. Ce n’est pas le même contexte qu’une demi-finale, je m’attends à ce qu’ils jouent plus libres. Il nous manque des joueurs qui sont capable de sortir de la pression et de trouver des solutions dans des espaces serrés. S’ils ne sont pas là on doit trouver d’autres choses et peut-être jouer plus direct. Il y a d’autres solutions si on ne peut pas contrôler le rythme comme au Portugal.”

Di María le joueur clé face au RB Leipzig ?

Tuchel : “Il est toujours la clé mais il lui manque du rythme. on ne peut pas attendre trop de lui car il était suspendu pour 4 matches en Ligue 1. C’est un gars qui a besoin de rythme. Il aime beaucoup jouer pour gagner en confiance dans ses dribbles et sa finition. Il a seulement jouer en C1 et je ne veux pas lui mettre toute la pression sur ses épaules. Ça reste un joueur important et clé pour nous.”

Une possible titularisation de Paredes ?

Tuchel : “Débuter ? Non aucune chance. Il fait le premier entraînement avec nous aujourd’hui. Il peut peut-être finir le match. S’il finit le match, c’est déjà un risque mais le débuter ce n’est pas possible.”