Tuchel : “On est totalement responsable d’avoir perdu ce match”

Après avoir totalement contrôlé la première mi-temps, le PSG a sombré en seconde période pour finalement s’incliner (3-2) face à Monaco, terminant même le match à 10 contre 11. Au micro de Téléfoot, Thomas Tuchel n’a pas caché son incompréhension après la deuxième mi-temps catastrophique de ses joueurs.

“En deuxième mi-temps on a complètement arrêté de faire ce qui était nécessaire pour gagner, de défendre, de défendre en bloc, de rester agressif. On a totalement perdu notre performance. C’est clairement notre responsabilité. C’est clairement notre faute, assume Tuchel. C’est possible de perdre mais pas comme aujourd’hui. Ça a été bizarre et ce n’était pas nécessaire parce qu’on avait bien contrôlé la première mi-temps. La deuxième mi-temps était catastrophique la première était contrôlée. Notre troisième but était valable. Mais on n’a pas été assez sérieux. On est totalement responsable d’avoir perdu ce match.”