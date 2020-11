Tuchel : “On ne peut pas attendre que ce soit toujours spectaculaire”

Pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé face au FC Nantes (3-0) grâce à des réalisations d’Ander Herrera, Kylian Mbappé et Pablo Sarabia. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a dû composer son équipe en prenant compte des absences et des formes physiques de certains joueurs. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur parisien est revenu sur la prestation de son équipe face aux Nantais, dans des propos rapportés par Goal.com. Il s’est notamment montré rassurant concernant les sorties de Kylian Mbappé et Moise Kean (ils pourront être disponibles face au RB Leipzig).

La prestation du PSG

Tuchel : “Je suis très heureux. On a fait beaucoup de changements parce qu’on a l’impression que c’est nécessaire. On ne peut pas attendre que ce soit toujours spectaculaire. Il manque les spectateurs, ne l’oubliez pas. Ils sont aussi essentiels pour le spectacle (…) Je suis content parce qu’on a fait un match très sérieux. J’ai vu une bonne énergie, de la qualité, on était plus libérés en deuxième mi-temps. On a eu un petit peu de réussite aussi, c’est comme ça dans le foot.”

Les sorties de Mbappé et Kean

Tuchel : “Kylian, je pense que ce n’est pas une blessure. C’est seulement de la fatigue. La même chose pour Moise Kean. Il a pris trop de coups, c’était très douloureux. Il m’a dit qu’il voulait continuer, mais j’ai dit non. Ce n’était pas le moment de prendre trop de risques. J’espère vraiment qu’on n’a pas de nouveau joueur blessé.”

La prestation de Mbappé (passeur et buteur)

Tuchel : “Il est très jeune, il a beaucoup de choses à améliorer encore, mais ça peut être un pas en avant aussi de rester au très haut-niveau auquel il est aujourd’hui. Il a encore été décisif.”

La bonne entrée en jeu de Ruiz-Atil

Tuchel : “Il a fait un bon match. Maintenant, le plus dur commence pour lui. Il doit montrer de l’envie encore.”

Les retours de Paredes et Icardi ?

Tuchel : “J’espère que Leandro Paredes va reprendre l’entraînement lundi, mais ce n’est pas sûr pour Mauro Icardi.”