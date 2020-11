Tuchel : “On peut toujours compter sur la solidarité et le coeur”

Le PSG retiendra uniquement la victoire face au RB Leipzig (1-0), dans le cadre de la 4ème journée de la phase de groupes de Champions League. Pour le reste, le club de la capitale a souffert face au club allemand. Neymar a marqué l’unique but de la rencontre sur pénalty. Après la rencontre, l’entraîneur parisien, Thomas Tuchel, a évoqué le match des Rouge et Bleu au micro de RMC Sport.

On retient que la victoire ou également le contenu ?

Tuchel : “Vous avez dit qu’on avait besoin d’une victoire et on a eu une victoire. On a joué avec un grand coeur, c’était un match difficile, je le savais en avance, et maintenant on a gagné.”

Le manque de fond de jeu

Tuchel : “Ok, ok. Désolé, pardon. On a essayé mais désolé.”

Un PSG moins fort que l’année dernière ?

Tuchel : “C’est à vous de discuter de cela. C’est une excellente question pour vos experts. On peut discuter de cette question pour toute la semaine.”

Ce qu’il faut retenir de cette victoire

Tuchel : “Le coeur , la solidarité et l’effort de rester ensemble, nous sommes dans une situation difficile mais on peut toujours compter sur notre solidarité et le coeur. Je sais très bien qu’on attend plus avec le PSG. Mais si on regarde sérieusement dans quel situation on joue. On avait besoin d’une victoire et on l’a eu.”

Tout le monde s’accorde à dire que le match n’a pas été excellent

Tuchel : “Ok et si on a une grande performance et pas une victoire, c’est quoi ça ? Qu’est ce que vous attendez ? Ce sont tous les avis ou votre avis et ceux de vos experts ? Oui j’ai le même avis, mais c’était le défi de gagner et on a gagné. Le PSG a toujours son destin en main ? Avant le match, le plus important était de gagner le challenge direct et on l’a fait.”

Marquinhos

Tuchel : “Marquinhos a joué sous injection, il était blessé normalement. Il a été exceptionnel, un leader, un vrai capitaine.”

En conférence de presse d’après-match, Thomas Tuchel s’est une nouvelle fois agacé des questions des journalistes concernant le niveau de jeu de son équipe. “Je suis fatigué de répondre toujours à vos questions. Si vous avez le courage, des couilles, allez demander aux joueurs dans le vestiaire. Les gars sont morts… ils ont joué avec du coeur. La méforme physique des joueurs ? Leipzig, c’est un demi-finaliste de Ligue des champions… On peut demander des choses, si on fait des entraînements et qu’on a du rythme ensemble. Sur les 11 matchs de championnat et 4 de Ligue des champions, on a eu presque 100 jours de blessure. Si vous attendez le meilleur PSG avec cette statistique, ok c’est votre droit…”, a déclaré Tuchel, dans des propos rapportés par RMC Sport.