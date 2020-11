Tuchel : “Si on gagne au Parc, la situation s’inverse”

Après avoir livré 40 premières minutes de bonne facture, le PSG s’est incliné face au RB Leipzig (1-2) dans le cadre de la 3ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Une défaite qui va obliger les Parisiens à réaliser un sans-faute lors des trois prochaines journées. Après la rencontre, Thomas Tuchel a évoqué le revers parisien au micro de RMC Sport.

La différence entre les deux mi-temps

Tuchel : “C’est difficile, peut-être que c’est de notre faute parce qu’on a oublié de marquer le deuxième but, après on fait une erreur pour un pénalty et après c’était un carton rouge. C’est difficile à 10. C’était trop de situations contre nous. C’est une équipe forte.”

Début de campagne compliqué, son avenir en danger ?

Tuchel : “Non. Non”

Le problème entre lui et Leonardo fragile-t-il également l’équipe ?

Tuchel : “Non encore. Pas de répercussion sur le terrain ? Non pas du tout”

Le PSG en grand danger pour sa qualification ?

Tuchel : “Oui, car on a joué contre une équipe qui était première de Bundesliga, il y a une semaine. Ils sont très forts, on a fait un bon match. C’était possible de mener 2-0 avant, on a fait une bonne première mi-temps. C’était plus difficile en 2ème mi-temps. On manque de joueurs, de capacité et de rythme. On doit changer à chaque match. C’était très serré. N’oubliez pas que c’est un duel direct qu’on veut gagner. Si on gagne au Parc des Princes (24 novembre) 1-0 ou 2-0, on a gagné le duel direct et après on a encore deux matches. Après ce sera toujours entre nos mains. on ne va jamais douter. Si vous vous attendez à ce qu’on gagne 3-0 ou 4-0, c’est votre attente mais pas la mienne. Ce n’est pas comme ça.”

La réponse à Sky Allemagne concernant son avenir

Tuchel : “Ils entendent toujours en France que le coach est en danger et j’ai dit que je ne savais pas. C’est comme ça depuis mon arrivée. Manque de soutien dans la presse ? Non je n’ai pas dit ça. C’est l’impression que la presse et l’environnement sont très critiques. On peut accepter, ça ne change pas mon travail avec l’équipe et ça ne change pas notre manière de travailler avec le staff et l’équipe. C’est la vie comme entraîneur du PSG, ça ne suffit jamais. C’est comme ça et ce n’est pas un problème pour moi. C’était une question posée hier et j’ai répondu comme ça.”

Toujours le soutien de l’équipe ?

Tuchel : “Oui, c’est le même groupe qui est premier en Ligue 1, ce sont les mêmes gars. On fait ça ensemble. il y a des phases difficiles dans le sport, si vous vous attendez à ce qu’on gagne chaque match, c’est votre attente et pas la nôtre, parce qu’on sait comment on arrive pour ce match et dans quel état. On sait bien que les choses sont difficiles. Aujourd’hui, c’était possible de faire un match nul ou de gagner. On joue pour le duel direct dans cette compétition. On a toujours la possibilité de gagner, on a eu toutes les possibilités aujourd’hui mais avec un carton rouge c’était compliqué. On va réessayer. Si on gagne au Parc, la situation s’inverse.”