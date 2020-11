Tuchel : “Une prolongation ? À un moment donné il faut arrêter de rêver”

Thomas Tuchel arrive en fin de contrat le 30 juin 2021. Le coach allemand ne sait pas encore s’il sera prolongé, lui qui entretien des relations compliquées avec son directeur sportif, Leonardo. Ce mardi soir, Thomas Tuchel a fait un point sur son avenir et expliqué qu’il fallait “arrêter de rêver“.

“Il n’y a pas eu de discussions à ce jour et après tout ce que j’ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi, mais à un moment donné il faut arrêter de rêver. On verra, indique le coach allemand dans un entretien accordé à Sky Sport Deutschland avant de se pencher sur les critiques à son encontre. Je suis au courant des critiques. On vit dans une bulle mais je vois ça. J’avais l’idée un peu naïve qu’après quatre titres et une finale on arrête de me remettre en question. On a arrêté les critiques pendant cinq jours, c’était juste les cinq jours après“, conclut Tuchel dans des propos relayés par l’equipe.fr.