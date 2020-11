Un point sur les joueurs prêtés par le PSG cette saison

Durant le mercato estival, le PSG a prêté cinq de ses joueurs. Trois gardiens – Alphonse Areola (Fulham), Garissone Innocent (Caen) et Marcin Bulka (FC Catagena, D2 Espagnole) – ainsi que son jeune attaquant prometteur, Arnaud Kalimuendo (Lens) et Junior Dina Ebimbe (Dijon). Voici-ci dessous un point sur la situation de ces quatre joueurs dans leurs clubs respectifs.

Alphonse Areola (en prêt à Fulham jusqu’au 30 juin 2021)

Après un prêt peu concluant au Real Madrid la saison dernière (9 matches toutes compétitions confondues), Alphonse Areola est revenu au PSG – avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2023 – un cours moment avant de repartir en prêt avec option d’achat à Fulham (Premier League). Titulaire indiscutable dans les buts des Cottegers, le titi parisien vit un début de saison très compliqué. Son club se classe 17e au classement (1 victoire, 1 nul, six défaites). Alphonse Areola n’a d’ailleurs réussi qu’une seule clean sheet depuis le début de la saison en Premier League.

Premier League : 7 matches disputés (630 minutes) / 12 buts encaissés, 1 clean-sheet et 1 carton jaune

: 7 matches disputés (630 minutes) / 12 buts encaissés, 1 clean-sheet et 1 carton jaune Carabao Cup : 1 matches disputés (90 minutes), 0 but encaissé et 1 clean-sheet

Arnaud Kalimuendo (en prêt au RC Lens jusqu’au 30 juin 2021)

Titulaire contre Lens lors du premier match de la saison en Ligue 1, Arnaud Kalimuendo a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 son contrat avec son club formateur avant de filer en prêt jusqu’à la fin de la saison au RC Lens. Le jeune attaquant (18 ans), n’est pas encore un joueur important de la rotation du club Lensois. Il n’a joué que deux matches sur les quatre possibles et est entré en jeu à chaque fois. À la mi-temps lors du derby du Nord contre Lille (18 octobre, défaite 4-0) et hier lors du match nul prolifique contre Reims (4-4). Cette fois-ci, il a joué 17 minutes. Un petit temps de jeu qui ne lui a pas permis d’être protagoniste sur un but de son équipe.

Ligue 1 : 2 matches disputés (62 minutes) / 0 but, 0 passe décisive, 0 carton jaune

Eric Junior Dina Ebimbe (en prêt à Dijon jusqu’au 30 juin 2021)

En juillet 2018, Eric Junior Dina Ebimbe paraphait son premier contrat professionnel avec son club formateur, le PSG. Le jeune milieu de terrain (19 ans) avait déjà connu les joies d’un prêt la saison dernière au Havre (L2). Un prêt réussi pour le titi parisien qui était un titulaire indiscutable sous les ordres de Paul Le Guen (25 matches). Cette saison, il est prêté en Ligue 1 à Dijon. Il est de nouveau un titulaire indiscutable sous les ordres de Stéphane Jobard. Il a débuté neuf des 10 matches de la saison. Il a juste raté le déplacement à Metz en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Il a même marqué un but.

Ligue 1 : 9 matches disputés (779 minutes) / 1 but, 0 passe décisive, 2 cartons jaunes

Marcin Bulka (en prêt au FC Cartagena jusqu’au 30 juin 2021)

Titulaire lors du premier match de Ligue 1 de la saison, Marcin Bulka a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG avant de se faire prêter un an au FC Cartagena en deuxième division espagnole. Prêté là-bas pour jouer, ce qu’il n’a très peu eu la chance de faire depuis son arrivée au PSG durant l’été 2019 (2 matches), Marcin Bulka n’a pour l’instant joué aucun match avec son équipe. Depuis qu’il est arrivé en Espagne, 8 matches se sont joués. Il a été six fois sur le banc. Il était absent de la feuille de match ce week-end lors de la défaite contre Logrones (0-1).

Liga 2 : 0 matches disputés (0 minute) / 0 buts encaissé, 0 clean-sheet

Garisonne Innocent (en prêt à Caen jusqu’au 30 juin 2021)

Quatrième gardien du PSG la saison dernière, Garisonne Innocent – encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec son club formateur – a rejoint Caen sous la forme d’un prêt avec option d’achat en toute fin de mercato. Mais comme pour Marcin Bulka, Innocent n’a pas encore eu la chance de jouer avec les Caennais. Il est barré par le titulaire indiscutable, Rémy Riou. Il n’a d’ailleurs figuré sur le banc que lors des deux dernières journées de Ligue 2. Innocent a tout de même joué un match avec l’équipe réserve caennaise.