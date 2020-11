Un programme immobilier proche du futur campus du PSG fait exploser le maire de Poissy

Le promoteur immobilier Bouygues s’est porté acquéreur contre 6M€ de terrains qui bordent le futur campus du PSG à Poissy, la ferme de Poncy (une vingtaine d’hectares). Le maire, Karl Olive, l’a découvert en octobre par le biais d’un courrier expédié par un office notarial dans le but d’informer le service urbanisme de la vente, et il est indigné. C’est ce qu’on peut lire dans les pages régionales du Parisien. “L’exploitant agricole vient de signer une promesse de vente avec le constructeur. La ville, qui redoute la construction de plusieurs centaines de logements, dénonce une transaction conclue en catimini“, explique le journal francilien. Mais rien n’est encore acté. En cas d’accord entre Bouygues et le propriétaire de la ferme, le dossier devra avant tout être étudié par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Le PSG “a choisi Poissy pour permettre à ses joueurs de s’entraîner en toute discrétion, loin de zones urbanisées”, commente le maire de Poissy. “Je mettrai mon veto. Si ce projet se concrétise, notre cadre de vie sera menacé.” Aucun permis de construire n’a encore été déposé.