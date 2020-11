Un Stade Rennais aussi usé que le PSG

Revenu de Londres avec beaucoup d’amertume et un 3-0 dans les valises, le Stade Rennais doit oublier Chelsea pour un septième match en 23 jours contre le PSG, au Parc des Princes. Samedi soir (21h), on devrait donc voir deux équipes fatiguées et/ou chamboulées, deux équipes qui ont longtemps joué en infériorité numérique en déplacement, en Ligue des champions, et qui ne pensent qu’à récupérer depuis. Le Stade Rennais, privé de Rugani et Soppy, devrait présenter la même défense contre le PSG. Au milieu de terrain, toujours pas d’Eduardo Camavinga. C’est donc devant que Julien Stéphan pourra avoir du choix afin de contrarier le champion de France en titre. Les alternatives pour accompagner Guirassy se nommant Terrier, Gboho, Del Castillo, Doku ou Hunou. Dans le journal L’Equipe on trouve un onze possible en 4-4-2 pour affronter le PSG : Gomis – H. Traoré, Da Silva (c), Aguerd, Dalbert – Doku, Nzonzi, Léa-Siliki, Del Castillo – Terrier, Guirassy.