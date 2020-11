Une “étroite collaboration” entre les Bleus et le PSG pour la gestion de Mbappé et Kimpembe

Indisponibles pour le PSG-Rennes (3-0), Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe sont attendus ce lundi dès 16 heures au Centre technique national de la FFF afin d’entamer le cycle en Bleu, soit trois matches. Une rencontre amicale face à la Finlande mercredi 11 novembre d’abord, puis le Portugal (le 14) et la Suède au Stade de France (le 17) en Ligue des nations. Le PSG entend conserver un œil sur le traitement fait à ses deux joueurs physiquement fragiles actuellement. Les équipes médicales de l’équipe de France et du PSG travailleront en “étroite collaboration en ce qui concerne les soins et la reprise des entraînements collectifs et individuels“, assure le club francilien à lequipe.fr. A priori, les joueurs du PSG se verront à minima épargner le match amical dans 48 heures.