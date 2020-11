Une exposition photos à Saint-Germain-en-Laye pour célébrer les 50 ans du PSG

À l’occasion des 50 ans du PSG, certains évènements sont organisés afin de mettre en avant l’histoire des Rouge et Bleu. Et pour célébrer cet anniversaire, la ville de Saint-Germain-en-Laye a décidé d’organiser “au cœur de la ville” une exposition photos inédite. “De nombreux clichés originaux et rarement vus sont exposés”, précise le PSG sur son site officiel. Des images réalisées par Press Sport et par Christian Gavelle, photographe officiel du PSG depuis plus de 30 ans. “Une belle initiative de la mairie de Saint-Germain-en-Laye, et une belle manière de se replonger dans l’histoire folle du club de la capitale”, conclut le club de la capitale sur son site internet.

Crédit photo : psg.fr