Une offre autour de 700M€ de Canal+ pour l’ensemble des droits de la L1 ?

Le projet Mediapro/Téléfoot va-t-il capoter en quelques mois alors que le contrat avec la Ligue de football professionnel (LFP) court jusqu’en 2024 ? Entre le non versement par l’agence audiovisuelle des 172 millions d’euros prévu au 5 octobre, celui du 5 décembre qui se présente tout aussi mal, la médiation qui s’enlise, la LFP cherche une alternative pour sauver les clubs.

Selon les informations de L’Equipe, le diffuseur historique de la Ligue 1 Canal Plus pourrait devenir le sauveur. Le media proposerait informellement environ 700 millions d’euros pour l’ensemble des droits télé de la Ligue 1 (Mediapro doit payer 780M€ pour 80% de la L1). Avec quelques conditions : 1/un montant corrélé à l’augmentation du nombre d’abonnés à Canal Plus via des bonus 2/Mediapro accepte de lâcher les droits et s’acquitte du montant des matches déjà diffusés. Canal Plus “n’est pas pressé”, explique le journal sportif. D’autant plus qu’il a deux affiches hebdomadaires de L1 et qu’il ne voit pas une baisse sensible de ses abonnés depuis la naissance de la chaîne Téléfoot. Mais avec 100% de la Ligue 1, Canal Plus redeviendrait incontournable pour les amateurs de football.