Upamecano : “Jouer notre jeu, aller les chercher, les presser, ne pas reculer”

Il devait quitter le RB Leipzig lors de l’intersaison et rapporter un pactole à son club, l’international français Dayot Upamecano (22 ans) est toujours en Allemagne et 78 jours après la demi-finale perdue (0-3) de Ligue des champions il va retrouver le PSG. “Ce jour-là, on est tombés contre une très très bonne équipe. Après, je me dis que c’était la première fois qu’on jouait contre eux. On sait qu’offensivement, ils sont très bons et qu’ils ont de l’expérience en C1. On va essayer de faire mieux, beaucoup mieux même“, prévient Dayot Upamecano dans L’Equipe. “Il faut jouer notre jeu, aller les chercher, les presser, ne pas reculer. C’est ce qu’on va essayer de faire. […] Qu’il n’y ait pas Neymar ou d’autres joueurs, ce sera le même PSG avec la même envie. Pour être honnête, qui joue en face, cela ne m’intéresse pas.“