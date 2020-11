Vasseur : “C’est une grosse déception de ne pas avoir été au rendez-vous”

Ce soir, Lyon se déplaçait au Parc des Princes dans le cadre du choc de la 9e journée de la D1 Arkema. Leader avant la rencontre, l’OL Féminin a perdu face au PSG (1-0). Une défaite qui permet aux Parisiennes de prendre la tête du championnat avec deux points d’avance. Jean-Luc Vasseur – coach des Lyonnaises – a regretté le non-match de son équipe.

“C’est une grosse déception de ne pas avoir été au rendez-vous. Il faut féliciter le PSG de sa prestation, mais je pense que nous n’avons pas été au niveau, constate Vasseur dans des propos relayés par l’équipe.fr. Trop de déchet, trop d’imperfections inhabituelles. On est humain, on s’est raté ce soir. Cette équipe a toujours envie de pousser plus loin, ce soir on est tombé sur un os. Ça nous arrive de rater quelque chose : on a raté ce rendez-vous qui nous tenait à cœur, dans l’enceinte dans laquelle on est et avec l’exposition médiatique, on aurait bien aimé montrer un meilleur visage.”