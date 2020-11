Vasseur : ” On remercie le PSG de nous accepter au Parc des Princes”

Vendredi soir, en même temps que Monaco / PSG, les Féminines du PSG reçoivent celle de Lyon (21 heures) dans le cadre de la 9e journée de la D1 Arkema. Leader avec deux points d’avance, les Lyonnaises voudront continuer à affirmer leur suprématie sur le championnat français. De son côté, les Parisiennes voudront prouver qu’elles se sont rapprochées de leur adversaire du soir et qu’elles peuvent gagner et prendre la tête de la D1 Arkema. Jean-Luc Vasseur, l’entraîneur lyonnais, se montre prudent même si son équipe reste sur deux victoires consécutives face aux Parisiennes.

“Ce sont toujours des matches âpres, difficiles. La preuve. Les deux derniers matches : une finale de Coupe de France, qu’on a remportée aux tirs au but (0-0, 4-3 t.a.b.), et ce match de Ligue des champions (1-0) que nous avons remporté. Ça reste des matches de haut niveau, cela se joue sur des détails, détaille Vasseur en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe. On a l’habitude, j’ai affaire à des championnes qui savent gérer ce type d’évènements. On ira avec ces valeurs, cet état d’esprit pour jouer au Parc. Il y a un avantage mental avec les résultats passés. On reste toujours vigilants. Il y a une forme d’humilité mais aussi une forme de conviction au fond. Mais rien n’est joué d’avance. On le sait. […] Cela a toujours été très difficile. En face, on a une belle équipe, avec du talent, de la qualité. Le club met les moyens pour cette équipe. Ce sera, je le souhaite, une belle fête du football.“

Jean-Luc Vasseur, ancien joueur puis entraîneur au centre de formation du PSG, se réjouit de retrouver le Parc des Princes même à huis clos.

“C’est un grand plaisir de revenir sur ce terrain, important pour moi. On a un super défi à relever avec les filles. À l’issue de ce match, rien ne sera fini. On reste toujours concentrés, c’est peut-être une marque de fabrique. C’est un choc. On remercie le PSG de nous accepter au Parc des Princes. On aurait bien aimé qu’il soit plus plein mais on est très heureux de pouvoir disputer ce match.”