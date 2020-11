Vendredi, à 21 heures, ce sera Monaco/PSG ou PSG/OL pour vous ?

A l’exception du 14-0 du PSG au féminin samedi dernier contre Issy à Clairefontaine en D1 Arkema, les supporters Rouge & Bleu sont passés d’un match tous les trois jours à une parenthèse Fifa bien peu passionnante. Bref, pendant cette période de confinement, le fan parisien prend son mal en patience. Mais vendredi, les aventures du PSG reprendront… doublement. Doublement car dans trois jours, à 21 heures, il faudra choisir entre un Monaco/PSG au stade Louis-II en Ligue 1 sur la chaîne Téléfoot, ou un PSG/Lyon, choc de la D1 féminine au Parc des Princes sur Canal Plus.

A priori, c’est Canal Plus qui va largement pâtir de cette invraisemblable programmation mal justifiée par la Fédération française de football via leparisien.fr. Ainsi en restant dans la case du samedi après-midi (à 14h30), le Paris-Lyon se serait retrouvé face à la concurrence d’un match de Top 14 de rugby… Ce qui semble pourtant moins féroce en termes de concurrence qu’un match du Paris Saint-Germain avec Neymar, Kylian Mbappé et consorts sur le Rocher. Idem pour les autres cases. Ce sera donc vendredi, à 21 heures, et Monaco/PSG et PSG/OL. “Ce n’est pas forcément le même public, même si ce sont deux équipes du PSG”, glisse un diffuseur au média francilien. Un peu quand même, ajoutera-t-on. Verdict vendredi.