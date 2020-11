Verratti et Herrera bien dans le groupe pour le PSG/Leipzig

Presnel Kimpembe et Gana Gueye suspendus (et blessé pour ce dernier), Juan Bernat, Julian Draxler, Mauro Icardi et Thilo Kehrer à l’infirmerie. Six joueurs parisiens manqueront à l’appel pour le PSG/Leipzig ce soir au Parc des Princes. Mais pas plus. Marco Verratti et Ander Herrera étant bien dans le groupe de 22 éléments choisi par Thomas Tuchel. Reste maintenant à savoir si l’entraîneur du PSG se lancera bien dans un 4-4-2 aux allures de 4-2-4.

Le groupe du PSG face à Leipzig

Gardiens (3) : Navas, Rico, Letellier

Défenseurs (7) : Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Florenzi, Dagba, Bakker, Pembele

Milieux (7) : Verratti, Herrera, Danilo, Paredes, Rafinha, Ruiz-Atil, Fadiga

Attaquants (5) : Neymar, Mbappé, Kean, Di Maria, Sarabia Absents : Bernat, Draxler, Gueye, Icardi, Kehrer / Kimpembe (suspendu)



Possible feuille de match

Mardi 24 novembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes | 4e journée dans le groupe H de l’UEFA Champions League | Arbitre : Danny Makkelie (NED) | VAR : Kevin Blom (NED), Jochem Kamphuis (NED) | Diffuseurs : Téléfoot et RMC Sport 1