Verratti et Herrera se sont entraînés normalement (Goal / RMC)

Demain soir à 21h (RMC Sport 1 et Téléfoot), le PSG jouera un match capital face au RB Leipzig, dans le cadre de la 4ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Troisième de sa poule avec trois points, le club de la capitale devra s’imposer afin d’accroître ses chances de qualification aux 8es de finale de la compétition. Incertains avant la rencontre, les deux milieux de terrain, Marco Verratti et Ander Herrera, ont participé normalement à la séance collective d’avant-match, comme le rapporte Goal et RMC Sport.

Le milieu de terrain espagnol pourrait même postuler à une place de titulaire dans le 4-4-2 ou 4-2-3-1 de Thomas Tuchel, d’après les deux médias. “Il était en tout cas dans l’équipe supposée des titulaires lors d’une longue opposition rythmée et engagée”, précise Goal. Ainsi, Ander Herrera devrait être associé à Leandro Paredes dans le milieu à deux. Toujours selon les deux médias, l’entraîneur parisien devrait opter pour un schéma très offensif avec les présences d’Ángel Di María, Neymar Jr, Kylian Mbappé et Moise Kean. En défense, Mitchel Bakker serait préféré à Layvin Kurzawa, rapporte RMC Sport. Le média sportif précise également que Thomas Tuchel “a travaillé un système en 3-4-3 en fin de séance, avec Marquinhos, Abdou Diallo et Danilo Pereira dans l’axe central. Sans Moise Kean en pointe.” Un schéma de jeu qui pourrait être envisagé “en cours de match, si le scénario ne tourne pas en faveur des Parisiens.”

XI du PSG selon RMC Sport (4-2-3-1) : Navas – Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker – Herrera, Paredes – Di María, Neymar, Mbappé – Kean.

XI du PSG selon Goal (4-4-2) : Navas – Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker – Di María, Herrera, Paredes, Neymar – Kean, Mbappé.