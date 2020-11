Victor Font ne voudra pas de Neymar s'il devient président du Barça

Après la démission de Josep Maria Bartomeu, le FC Barcelone n’a plus de président officiel. Avant les élections de ce nouveau, les 20 et 21 mars 2021, plusieurs candidats se présentent et font le tour des médias afin de dévoiler leurs projets. Beaucoup d’entre eux placent le retour de Neymar au Barça comme point prioritaire. Mais ce n’est pas le cas de Victor Font, comme il l’a expliqué à El Chiringuito TV. “Sportivement Neymar s’intégrait parfaitement dans un projet mené par Xavi Hernandez. Mais institutionnellement, il n’entre pas dans mes plans. D’abord, pour des raisons économiques mais aussi pour des raisons telles qu’il a poursuivi le club en justice et a quitté le club quelques jours avant le début d’une nouvelle saison,” note Victor Font dans des propos relayés par Goal. De toute façon, les dernières rumeurs penchent plus vers une prolongation de contrat au PSG plutôt qu’un retour au FC Barcelone.