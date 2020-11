Villeneuve : “Ce sont des professionnels, ils trouveront la solution, faites-leur confiance”

Charles Villeneuve (79 ans), ancien éphémère président du PSG entre 2008 et 2009, estime qu’il y a assez de compétences au club pour trouver des solutions et outrepasser cette mauvaise période. Surtout si le lien n’est pas rompu avec le vestiaire. “Que la presse le critique, c’est une chose. Mais à la place des dirigeants, je m’inquiéterais de l’avis des joueurs, afin de savoir s’ils sont toujours derrière le coach. Les éléments de divorce peuvent exister, mais c’est lorsqu’ils se creusent qu’il y a un vrai problème. Si les joueurs ne comprennent pas les choix du coach, c’est qu’il y a une brèche. Il ne faut pas qu’elle augmente“, commente le journaliste dans Le Parisien. “Outre discuter avec le directeur sportif et le coach, j’irais voir le vestiaire avant de prendre une décision. Mais je ne suis pas bien placé pour dire ce qu’il faut faire. Je pense que je ne changerais pas grand-chose. Ce sont des professionnels au PSG, ils trouveront la solution, faites-leur confiance.”